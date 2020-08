Collectorwerken gaan derde fase in: Lombaardstraat wordt aangepakt Christophe Maertens

21 augustus 2020

15u37 0 Ieper In Ieper zitten de grote collectorwerken in derde fase. Er zijn werken bezig in de Lombaardstraat en binnenkort krijgt de Sint-Elisabethstraat een toplaag met asfalt.

Op donderdag 27 augustus wordt de toplaag asfalt gegoten in de Sint-Elisabethstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat. Tijdens deze werken zal een globaal parkeer- en verkeersverbod gelden. Nadien zijn de straten opnieuw open. Op 17 augustus werd begonnen met de rioleringswerken op het kruispunt Lombaardstraat met de Dehaernestraat en de Blindeliedenstraat. Vanaf begin september zullen de rioleringswerken in het gedeelte Lombaardstraat tussen De Montstraat en Dehaernestraat starten. Deze werken zullen enkele maanden duren. Tijdens deze werken zal de straat parkeer- en verkeersvrij zijn. De rioleringswerken in de Oude Konijnenstraat en Maagdenstraat zullen tijdens dezelfde periode uitgevoerd worden als de Lombaardstraat. Tijdens deze werken zal in de straten niet geparkeerd kunnen worden, ook is geen verkeer mogelijk.