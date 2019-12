Collectorwerken bereiken De Montstraat en Studentenstraat Christophe Maertens

10 december 2019

19u18 5 Ieper Begin volgende maand bereiken de collectorwerken in Ieper de Studentenstraat en de De Montstraat. “Momenteel zijn de werken aan fase 3 bezig en alles schiet behoorlijk op.”

“De collectorwerken in Ieper zijn al een tijdje bezig in de binnenstad. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: fase 1, de zone rond het Zaalhof, en fase 2, de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein. De riolen zijn heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Momenteel loopt fase 3 en die schiet ook behoorlijk op. De Klaverstraat, een stuk Lombaardstraat, de Burchstraat en de Boomgaardstraat zijn klaar.”

Kiekenmarkt

Op de Kiekenmarkt wordt momenteel de ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook. Daarnaast leggen arbeiders de nieuwe riolering in de straat aan. Het einde van deze werken is gepland voor midden januari.

Seminariestraat

In deze straat zijn de werken in de afwerkingsfase. Rond de kerstvakantie zal de straat normaal weer toegankelijk zijn voor het verkeer.

Studentenstraat en De Montstraat

Begin januari starten de grote rioleringswerken in deze twee straten. Bij de werken in de Studentenstraat worden de inritten van de post en de federale politie zoveel mogelijk bereikbaar gehouden. In de De Montstraat starten de werken in het weggedeelte tussen de Patersstraat en de Lombaardstraat. Deze straten zijn dan tijdelijk onbereikbaar. Daardoor zullen de Patersstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat en Arsenaalstraat tijdelijk doodlopend zijn. De Seminariestraat zal ondertussen tijdelijk ontsloten worden via de Paters- en Boterstraat.

Nog aan te leggen

De nog aan te leggen straten in fase 3 zijn de Arsenaalstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat, Schuttelaerestraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat).