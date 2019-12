Coca-Cola kersttruck in Ieper: “Onze kerstcampagne staat in het teken van ‘Wat we delen, maakt ons sterker’.” Christophe Maertens

11 december 2019

17u08 0 Ieper Aan de Grote Markt in Ieper dook woensdag de Coca-Cola kersttruck op. Wie een bezoekje bracht, kon op de foto met de kerstman, de kerstboom laten oplichten door een leeg blikje te recycleren in de pmd-box en een gepersonaliseerde kersttrui kopen ten voordele van het Rode Kruis.

De kerstcampagne van Coca-Cola staat in het teken van ‘Wat we delen maakt ons sterker’. Coca-Cola kiest er daarom voor om in december het Belgische Rode Kruis en hun ‘Kies Mij’-campagne te ondersteunen. “Eén van de doelstellingen van Coca-Cola is dat we mensen willen motiveren om zich te focussen op wat we delen – niet op wat ons verdeelt. Met deze nieuwe ‘Wat we delen maakt ons sterker’ boodschap willen we dat engagement aantonen tijdens de symbolische kerstperiode”, aldus Anouk Van Hauteghem, Marketing Director bij Coca-Cola.

Winkelmandje

“Voor de meeste mensen zijn onze vrijwilligers een vanzelfsprekendheid: ze zijn er altijd. Toch kunnen zij enkel helpen dankzij de steun van de bevolking. Met deze nationale actie maken we helpen heel gemakkelijk, want je kan ons steunen simpelweg door een product van Coca-Cola in je winkelmandje te leggen”, aldus Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. Coca-Cola bundelt de krachten met het Rode Kruis deze kerstperiode en ondersteunt hun project Brugfiguren, dat maatschappelijk kwetsbare leerlingen betere toekomstkansen geeft, met 50.000 euro.