Club Superstage blijft op zoek naar medewerkers, ook na de rally van Ieper Christophe Maertens

01 juli 2019

10u28 0 Ieper De 55ste editie van de Renties Ypres Rally ligt alweer achter ons, maar organisator Club Superstage blijft op zoek naar medewerkers.

“De Renties Ypres Rally is een organisatie van Club Superstage. Naast de rally van Ieper organiseren we de Monteberg Rally, de Aarova Short Rally in Oudenaarde en de YpresHistoricRegularity in december. Dit jaar staan we ook in voor de ontvangst van de deelnemers aan Peking-Parijs”, aldus Superstage. “Die organisaties zijn echter enkel mogelijk dankzij de inzet van honderden vrijwilligers. Tijdens de RentiesYpres zijn meer dan 1.000 vrijwilligers aan het werk.” Superstage zegt altijd op zoek te zijn naar gemotiveerde mensen die willen meewerken aan haar rally’s. We hebben de meest uiteenlopende jobs en functies, gedurende het hele jaar voor onze verschillende evenementen. Vertel ons wat je graag doet of waar je goed in bent en we hebben ongetwijfeld de geschikte functie voor jou. In ruil krijg je een unieke blik achter de schermen van de rally en beleef je de wedstrijd van op de eerste rij.” Voor meer info contacteer Club Superstage via office@ypresrally.com.