Club Riba opent definitief de deuren: “Nu heeft Ieper weer een danscafé voor jong en oud” Christophe Maertens

14 september 2020

19u37 0 Ieper Op de Vismarkt kon Niels Pierpont eindelijk het interieur van zijn nieuwe danscafé onthullen. Door de coronacrisis werd de opening van het danscafé uitgesteld. “We vlogen er meteen in, maar dansen is nog niet mogelijk.”

Niels Pierpont (29) wou eigenlijk de deuren van zijn nieuwe zaak op de Vismarkt al in april opengooien, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Ondertussen kon je wel al iets drinken op het terras van het voormalige café De Vage Belofte. Dat café onderging een ware metamorfose. Niels stripte die zaak volledig en bouwde alles weer op. “De Vismarkt had een slechte reputatie en daarmee wil ik komaf maken. In de Riba wil ik de bezoekers een clubgevoel geven.” Tot nu bleef het interieur goed verstopt. Wie van het terras naar het toilet ging, kon niet zien van hoe Niels zijn zaak had ingekleed. Het is echter duidelijk: van wat ooit De Vage Belofte was, blijft niet veel meer over. “Ieper heeft met de Riba – wat vis betekent in het Bosnisch – opnieuw een danscafé voor jong en oud. Vanaf het ogenblik de omstandigheden het toelaten, geven we nog een groot openingsfeest.”