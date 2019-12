Clown Arjoentje terug presentator in Bellewaerde, met vzw Kloen was hij één van de nieuwe gezichten voor de reclamecampagne van De Warmste Week Redactie

27 december 2019

11u19 0 Ieper Clown Arjoentje (20) uit Dadizele was samen met collega’s van de vzw Kloen één van de nieuwe gezichten voor de reclamecampagne van De Warmste Week. Ondertussen kreeg Arjen Vanhuyse goed nieuws want komende zomer is hij terug presentator in Bellewaerde. Hij is het boegbeeld van de vzw Kloen.

Het was dit jaar alvast een drukke zomer voor clown Arjoentje. Hij was samen met twee collega’s elk weekend presentator in Bellewaerde. “Twee jaar geleden was er daar een kinderdag van de vzw Kloen en liet ik mijn gegevens achter”, vertelkt Arjen. “Toen ik een vacature voor een presentator zag, solliciteerde ik en werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Op een uur was het geklonken. We waren deze zomer met drie, een derde presentator was eigenlijk een stand-in.”

En dan waren er in Lint ook nog eens de opnames voor de reclamecampagne van De Warmste Week. “Dat die reclamespot op televisie kwam en overal te zien was, is het mooie aan heel het verhaal”, vertelt clown Arjoentje. “De inhoud was voor ons een verrassing.”

De Warmste Week werd een enorm succes en de vzw Kloen is bijzonder blij met hun bijdrage aan deze voltreffer van formaat. “Ik kreeg een telefoon met de vraag om een tiental clowns aanwezig te zijn op die opnames in Lint”, zegt Geert Deraeve van de vzw Kloen. “We moesten kort op de bal spelen. We waren daar met elf clowns van onze vzw. Er waren er ook een tiental van de Kliniekclowns. Dat we werden uitgenodigd is toch een vorm van erkentelijkheid voor wat we doen. We zijn niet-gesubsidieerd door de overheid en zijn blij dat we voor De Warmste Week toch een kans kregen.”

De reclamespot op televisie gaf de vzw Kloen een boost. “Dat De Warmste Week verhuisde naar Kortrijk was ook voor ons een pluspunt”, aldus Geert Deraeve. “Het was dichtbij de deur en kwamen de mensen daardoor sneller over de brug dan toen het tot vorig jaar in Boom was. Heel veel organisaties steunden onze vzw. Met Kloen zijn we overweldigd door zoveel warmte.”

Door een immuniteitsdeficiëntie spendeerde Arjen Vanhuyse al een heel stuk van zijn jonge leven in het ziekenhuis. Daar ontmoette hij de ziekenhuisclowns. Al snel groeide een aparte vertrouwensband. “Immuniteitsdeficiëntie is een aangeboren ziekte die je voor het leven hebt”, vertelt Arjen. “Om het heel eenvoudig uit te leggen beschikt elk lichaam over een legertje dat vecht tegen binnenkomende bacteriën, virussen en ziektes. Mijn lichaam vecht niet, waardoor ik extreem vatbaar ben. Zodra ik hoest draait dit veelal uit op een longontsteking.”

“Qua gezondheid had ik gelukkig een goede zomer. Ik wissel heel goede periodes met heel slechte af. Nadat het eind september was afgelopen in Bellewaerde, ben ik bewust wat gaan uitbollen. Omwille van mijn gezondheid mag ik niet in overdrive gaan. Na die periode bij Bellewaerde zet ik nu alles op school. Aan de Sint-Jorisschool in Menen behaalde ik mijn diploma in de richting Verkoop en studeer nu nog een jaar voor opvoeder. Een bewuste keuze omdat een opvoeder veel in contact komt met kinderen.”