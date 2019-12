Clown Arjoentje (20), met immuunziekte, deze zomer opnieuw presentator in Bellewaerde: “Vorig jaar goed uitgerust na eind september” Erik De Block

27 december 2019

11u19 1 Ieper Clown Arjoentje , het alter ego van Arjen Vanhuyse (20) uit Dadizele, valt opnieuw een grote eer te beurt. Komende zomer is hij weer presentator in Bellewaerde. Evident is dat niet, want hij lijdt aan immuundeficiëntie, waardoor hij extra vatbaar is voor ziektes. “Ik weet dat ik mezelf niet tot het uiterste mag drijven. Vorige zomer is dat gelukt”, vertelt hij.

Arjen Vanhuyse is als clown Arjoentje het gezicht van de vzw Kloen. De vereniging zamelt met allerlei initiatieven geld in voor ziekenhuisclowns en zet hun werk in de kijker. Hij is een geboren entertainer en dat kon hij afgelopen zomer al bewijzen. Toen werkte hij er elk weekend als presentator. “Toen ik voor het eerst de vacature bij Bellewaerde zag, solliciteerde ik meteen”, vertelt Arjen. “Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en in een uur tijd was de zaak beklonken.” Met kinderen werken is zijn passie, maar evident is het niet. Hij lijdt namelijk aan een immuundeficiëntie en wordt snel ziek. “Immuundeficiëntie is een aangeboren ziekte, waarvan je niet kan genezen”, zegt Arjen. “Om het heel eenvoudig uit te leggen: elk lichaam beschikt over een legertje dat vecht tegen bacteriën, virussen en ziektes. Mijn lichaam vecht niet, waardoor ik extreem vatbaar ben. Telkens ik verkouden ben, moet ik vrezen voor een longontsteking.”

Uitbollen

Zijn gezondheid liet het afgelopen zomer gelukkig niet afweten. “Ik wissel heel goede periodes af met heel slechte. Nadat het eind september was afgelopen in Bellewaerde, ben ik bewust wat gaan uitrusten. Omwille van mijn gezondheid mag ik mezelf niet tot het uiterste drijven. Vorige zomer is dat gelukt. Na die periode bij Bellewaerde zet ik nu alles op alles op school. Zo slaagde ik erin om mijn diploma te behalen aan de Sint-Jorisschool in Menen in de richting Verkoop. Ik studeer nu nog een jaar voor opvoeder. Een bewuste keuze, omdat een opvoeder veel in contact komt met kinderen.”

Warmste Week

Clown Arjoentje mag zich overigens sinds kort een bekende Vlaming noemen, want hij was onlangs te zien in de reclamespot voor de Warmste Week. De spot werd opgenomen in Lint. “Dat die reclamespot op televisie kwam en overal te zien was, is het mooie aan heel het verhaal”, vertelt clown Arjoentje.

“Ik kreeg een telefoon met de vraag om met een tiental clowns aanwezig te zijn op die opnames in Lint”, zegt Geert Deraeve, oprichter van de vzw Kloen. “We moesten kort op de bal spelen. We waren daar met elf clowns van Kloen en 10 cliniclowns. Dat we werden uitgenodigd is een mooie erkenning voor wat we doen. We zijn niet gesubsidieerd door de overheid en dus zijn we blij dat we voor De Warmste Week toch eens in de kijker werd gezet.” De reclamespot gaf de vzw Kloen een boost. “Heel veel organisaties hebben onze vzw dit jaar gesteund. Met Kloen zijn we erg dankbaar voor zoveel warmte.”