Clay Front, kunstproject met klei uit de frontstreek

29 oktober 2019

17u16 1 Ieper De stad Ieper stelt een nieuw kunstproject voor in het weekend van Wapenstilstand: Clay Front van de Belgische kunstenaar Griet Dobbels in het Kruitmagazijn op de Esplanade in Ieper. ‘Clay Front’ en het vervolgtraject ‘Clay Front Homecoming’ is een hedendaags werk waarbij de maakster op tien verschillende locaties langs de Vlaamse WO I-frontlijn klei opgegraven heeft, die ze verwerkte tot alledaagse voorwerpen.

“Duizenden soldaten die het leven lieten in de Vlaamse klei, werden nooit teruggevonden”, staat te lezen op de website van de kunstenares. “Hun lichamen zijn ingesloten door de aarde. Het idee dat in de bodem van de Ieperboog zoveel mensen van over heel de wereld verborgen liggen, zette kunstenaars Griet Dobbels aan tot het kunstproject Clay Front.”

“In het project gebruikt Griet de zwaarte van de geschiedenis van de grond tot de lichtheid van een banaal gebruiksvoorwerp: een servies. Het servies verwijst naar de moeders, de vrouwen die thuis hun eigen strijd voerden tijdens de oorlog. Tien serviezen zijn op staan op sculpturen doorheen de ruimte. Op de sculpturen staan de coördinaten van de locaties gegraveerd.”

Lijst met 9770 soldaten

De tentoonstelling van Griet in het Ieperse Kruitmagazijn is de start van de volgende stap in het project Clay Front. Van bij het ontstaan van Clay Front was het de droom van Griet om de klei te laten terugkeren naar het land van oorsprong van de vermiste soldaten. Van over de hele wereld zijn ze gekomen, nu keren ze eindelijk naar huis terug. Via het In Flanders Fields Museum ontving Griet een lijst met 9770 soldaten die vermist raakten op de 10 locaties waar de klei werd opgegraven.

Het doel van Clay Front Homecoming is dat de klei – onder de vorm van een gebakken potje terugkeert naar de respectievelijke geboorteplaatsen van de vermiste soldaten. Tijdens de openingsavond van de tentoonstelling in het Kruitmagazijn worden enkele van die unieke potjes – allemaal voorzien van de plaatsnaam waar ze opgegraven werden – verkocht ten voordele van het homecoming-project. Zo krijgen de kopers naast een uniek kunstobject het gegeven dat ze bijdragen aan de terugkeer van een van de vermiste soldaten naar huis. Meer info via www.grietdobbels.be/clay-front.

Wapenstilstand-weekend

De tentoonstelling is gratis te bezoeken in het Kruitmagazijn in het Wapenstilstand-weekend van 9 – 10 - 11 november. Daarna enkel in de weekends tot 20 december. Of in groep op afspraak. De tentoonstelling opent op zaterdag 9 november 2019 in het Kruitmagazijn.