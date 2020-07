CinéCongé, openluchtfilms op geheime locaties in Ieper: “Wie een ticket koopt zal niet onmiddellijk weten waar de film wordt gespeeld” Christophe Maertens

02 juli 2020

08u36 0 Ieper Tijdens de zomervakantie wordt het in Ieper genieten van openluchtfilms op unieke locaties in en rond Ieper. Onder de noemer ‘CinéCongé’ organiseren Cultuurcentrum Het Perron, Jeugdhuis JOC Ieper en Bib Ieper vier filmavonden op dinsdagen in juli en augustus.

CinéCongé vindt plaats op vier ‘geheime locaties’ in Ieper. ‘Geheim’, omdat wie een ticket koopt wel weet welke film er zal spelen, maar niet onmiddellijk zal weten waar die vertoond wordt. Wie een ticket koopt krijgt enkele uren voor de start een bericht met daarin de locatie van het evenement en de vraag om deze locatie verder geheim te houden.

Na zonsondergang

De eerste CinéCongé staat gepland op dinsdag 21 juli. Die dag zal de film ‘Mid90s’ - een Amerikaanse coming-of-agefilm uit 2018 – worden getoond. Daarnaast staan ook ‘La Belle Époque’ (28/07), ‘BlacKkKlansman’ (04/08) en ‘Jojo Rabbit’ (11/08) op de agenda. De films starten telkens na zonsondergang. “Al enkele jaren organiseert de Ieperse bib een filmavond op het Beeldenplein. Gezien de ongewone zomer willen we op filmvlak een tandje bijsteken en organiseren we dus niet een maar vier filmavonden”, zegt schepen van cultuur Valentijn Despeghel (sp.a). “Dit is nog maar het begin van een ganse zomerprogrammatie die we met tal van stadsdiensten aan het uitwerken zijn.”

Ticketverkoop

Een ticket kost 5 euro en zal enkel online te verkrijgen zijn via de website van Het Perron. Het aantal tickets per filmavond is beperkt. De ticketverkoop voor de eerste CinéCongé start op zaterdag 4 juli. Meer informatie over CinéCongé is te vinden op www.hetperron.be .