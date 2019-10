Chorus start jeugdkoor op: “We willen de instroom naar ons volwassenenkoor bestendigen” Christophe Maertens

13 oktober 2019

09u35 5 Ieper In het ’t Kantientje in Ieper vond zaterdag de eerste repetitie plaats van het jeugdkoor Chorus.

Het Ieperse koor Chorus bestaat vijftig jaar. Chorus is een gemengd koor met een orkest. “Omdat de instroom van jonge mensen wat verminderd, besloten we daarom een jeugdkoor in het leven te roepen”, zegt voorzitter Danny Rossel en secretaris Brigiet Worm. “We richten ons niet op de hele kleinsten, maar op jongeren uit het middelbaar. Die kunnen dan doorstromen naar het volwassenenkoor.”

Voor de eerste repetitie daagden tientallen jongeren op. Dirigent is Tine Devoghel (36), vast lid van Chorus. De repetities van het jeugdkoor vinden plaats op zaterdag tussen 15.30 en 16.30 uur in ’t Kantientje op de Dikkebusseweg in Ieper. Nieuwe leden zijn welkom. Wie meer wil weten, kan een mailtje sturen naar info@chorus-ieper.be.