Chiro terug thuis van kamp Christophe Maertens

08 augustus 2019

15u08 0 Ieper De Chiro Wij(t)schateren is op kamp zijn terug van centrum voor jeugdtoerisme het Verloren Bos in Lokeren.

“Met onze Chiroafdeling zijn we op kamp geweest van 22 tot 31 juli naar het Oost-Vlaamse Lokeren”, zegt Kaat Bouten van de Chiro. “De oudste leden, de keti’s en aspi’s, zijn een dag eerder vertrokken. In totaal waren we met 92 mensen: 70 leden, 16 leiders, 4 koks en 2 volwassen begeleiders. Het kampthema was Eigen Kweek.”