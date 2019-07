Chinese studenten onderzoeken verblijf landgenoten tijdens WO I Christophe Maertens

15 juli 2019

09u18 0 Ieper In Ieper verblijven nog tot 12 augustus een groep van 15 Chinese studenten en twee begeleiders van Shanghai University voor een speciale summer school.

De Chinese studenten, onder leiding van professor Yang Weijian, zullen hier de geschiedenis van het Chinese Labour Corps (CLC) tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog bestuderen. De summer school kreeg de titel ‘Tracing CLC’.

“Van 1917 tot 1920 verbleven zo’n 140.000 Chinese arbeiders in Europa”, zegt Dominiek Dendooven van IFFM, die een boek schreef over de Chinese aanwezigheid in onze regio tijdens WO I. “Zowat 98.000 van hen werden tewerkgesteld door het Britse Leger om munitie aan te voeren, wegen aan te leggen, en tal van andere karweien uit te voeren. Na de Wapenstilstand bleven ze nog ruim een jaar ter plaatse om puin te ruimen en begraafplaatsen aan te leggen.”

Hun verblijf valt samen met een nieuwe dossiertentoonstelling van In Flanders Fields Museum over Chinese loopgravenkunst uit de Eerste Wereldoorlog, te zien in het museumcafé.

