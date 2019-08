Chinese studenten lopen in voetspoor van Chinese Labour Corps in Ieper: “Gechoqueerd over wat landgenoten hier hebben meegemaakt” Christophe Maertens

09 augustus 2019

19u15 0 Ieper Vijftien Chinese studenten van de Shanghai University traden gedurende vier weken in het spoor van het Chinese Labour Corps (CLC), dat tijdens en in de jaren na WOI in ons land tewerkgesteld werd. “Wat onze landgenoten hier hebben meegemaakt, is geen mooi verhaal. Ik was een beetje gechoqueerd”, zegt professor Wie Jian Yang, die de groep begeleidde.

De Chinese studenten, onder leiding van professor Wei-jian Yang, kwamen naar Ieper om de geschiedenis van het Chinese Labour Corps (CLC) te bestuderen. “Mijn collega’s en ik namen de jongeren mee naar verschillende plaatsen waar sporen van de Chinese aanwezigheid te vinden zijn”, vertelt Dominique Dendooven, wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum (IFFM). Hij schreef een boek getiteld ‘De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog’ over de rol van de Chinezen en de Indiërs tijdens WOI. “Van 1917 tot 1920 verbleven zo’n 140.000 Chinese arbeiders in Europa. Zowat 98.000 van hen werden tewerkgesteld door het Britse Leger onder meer om munitie aan te voeren en wegen aan te leggen. Na de Wapenstilstand bleven ze nog ruim een jaar ter plaatse om puin te ruimen en begraafplaatsen aan te leggen.”

Vergeten stukje geschiedenis

Professor Wie-Jian Yang merkt op dat de confrontatie met de geschiedenis hard was. “Wat onze landgenoten hier hebben meegemaakt, is geen mooi verhaal. Ik was een beetje gechoqueerd.” Het leven voor de leden van het Chinese Labour Corps was dan ook zwaar. Tijdens de oorlog vielen er regelmatig Chinese slachtoffers tijdens beschietingen. De arbeiders werkten bovendien 8 uur per dag, 7 dagen per week. Ook na de oorlog vonden nog heel wat van hen de dood, tijdens het opruimen van achtergelaten wapentuig en onontplofte munitie. “Dit stukje geschiedenis is bij ons in de vergetelheid geraakt”, zeggen studenten Jia Xu en Zhi Xiang Yang. De twee jongeren maken deel uit van de groep van 15 Chinese literatuurstudenten van de Shanghai University. “De eerste drie dagen van ons verblijf trokken we naar Gent om naar verschillende lezingen te luisteren”, aldus studente Jia Xu, die afkomstig is uit Shanghai. “Op die manier kwamen we wat meer te weten over het Chinese Labour Corps. In het Ieperse, maar ook in het noorden van Frankrijk bezochten we verschillende begraafplaatsen. Vanzelfsprekend stond een bezoek aan het IFFM op het programma. Net op dit moment loopt daar een tentoonstelling ‘Draken op het Westelijk Front’, Chinese loopgravenkunst uit de Eerste Wereldoorlog. Dat kon de studenten wel bekoren. “We hebben die stukken van dicht kunnen bekijken.”

Fouten verbeterd

De Chinese jongeren konden tijdens hun verblijf ook een bijdrage leveren aan de museumwerking. “Er is een namenlijst van de Chinese slachtoffers, maar daar staan heel wat fouten in. Ook in brochures hebben we enkele fouten gevonden. Die kunnen nu worden gecorrigeerd. We hebben dus niet alleen zelf veel geleerd, we zijn blij dat we ook konden helpen.” De Chinese studenten verbleven in het Tempelhof in Ieper, waar ze zelf hun potje kookten. “We waren goed voorbereid”, zegt Dominique Dendooven. Een klacht van de studenten? “We hadden geen rijst die kleeft, dus zijn we even op zoek moeten gaan.” De jongeren kregen in het museum ruimte ter beschikking om te werken en hadden het best naar hun zin in onze streek. “Het is allemaal heel nieuw voor ons”, klinkt het. “We hebben foto’s gezien op het internet, maar Ieper ontdekken was heel bijzonder. Ik was bijvoorbeeld onder de indruk van de gebouwen, die heel anders zijn dan bij ons. Ieper is in vergelijking met Shangai een propere, maar vooral stille stad.”

Bieren

Er was ook ruimte voor plezier. “De uitbater van de hostel bracht ons verschillende Belgische bieren. Ook de chocolade kunnen we wel smaken.” Voor de Chinezen was het niet enkel de eerste keer in België, maar ook de eerste keer in Europa. Vrijdagavond wordt de hele groep ontvangen door burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Op 12 augustus trekken ze dan huiswaarts.