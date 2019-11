Chez Marie en Milk’n Sugar winnaars Halloween etalagewedstrijd Christophe Maertens

12 november 2019

17u04 4 Ieper In Ieper kon in het kader van Halloween de best versierde etalage worden verkozen. Iedereen die wou kon zijn favoriete winkel liken op de Facebookpagina ‘Shop in Ieper’. Chez Marie en Milk’n Sugar gingen met de prijzen lopen.

“Heel wat handelaars verleenden hun medewerking aan onze Halloweenactie en versierden hun etalage”, zegt vzw Centrummanagement Ieper. Er kon worden gestemd op dertien etalages, maar er waren meer etalages versierd. Chez Marie op de Neermarkt wint de prijs voor mooist versierde etalage. De etalage haalde 373 likes op Facebook en scoorde 9,5 op 10 van de jury. Voor het derde jaar op rij sleepte Milk’n Sugar de prijs voor de horeca in de wacht. Die zaak haalde 268 likes en tekende een score van 9 op 10 van de jury op. Vzw Centrummanagement is tevreden over de Halloweenperiode. Het spookhuis Hotel 31 kreeg 5.397 bezoekers over de vloer en ook de Halloweenstoet was een succes.