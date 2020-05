Centrum Ieper krijgt ciruculatieplan voor shoppers Christophe Maertens

06 mei 2020

15u05 6 Ieper Net zoals andere Vlaamse steden neemt de stad Ieper voorzorgsmaatregelen om de heropening van de winkels op 11 mei in goede banen te leiden. Met eenrichtingsverkeer voor voetgangers en ondersteuning voor de handelaars met onder andere affiches wil de stad coronaveilige winkelstraten creëren. “Het is afwachten hoe het allemaal zal verlopen.”

“Met het invoeren van eenrichtingsverkeer op de voetpaden willen we vermijden dat mensen elkaar kruisen, want dit draagt bij tot een veiligere winkelomgeving. Funshopping zit er nog niet in, belangrijkste is nu dat de mensen op een coronaveilige manier kunnen winkelen”, verduidelijkt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We staan onze handelaars bij met tips zodat ze de opgelegde maatregelen van de hogere overheden kunnen toepassen. Een grote toestroom verwachten we niet, sowieso volgen we alles van dichtbij op, evalueren we en sturen we bij waar nodig.”

In de kernwinkelstraten - de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat, Tempelstraat en het Vandenpeereboomplein - komt een circulatieplan voor voetgangers. Pijlen op de grond en instructies op de decoratiepoorten in de stad zullen winkelende mensen wijzen waar ze precies moeten wandelen. De richtlijnen rond social distancing en de hygiënemaatregelen worden aangeduid.

Openbare toiletten

Verder worden de openbare toiletten aan de Donckerpoort vanaf maandag 11 mei weer toegankelijk. “Voor elke handelaar voorzien we een affiche om het maximum aantal toegestane aanwezigen in de winkel aan te geven”, aldus de schepen. “En ook om hun klanten aan te manen 1,5 meter afstand te houden van anderen. Via een nieuwsbrief krijgen handelaars tips om hun zaak op een veilige manier weer op te starten.”

“Het is goed dat de stad ons helpt, want het is afwachten hoe het allemaal zal verlopen”, zegt Mieke Merlevede van Chez Marie aan de Neermarkt. In haar winkel zijn vooral biertjes te koop, maar ook wijn en zoetigheden. “Het is voor allemaal geen gemakkelijke periode geweest en het is goed dat de winkels terug open mogen, want dit kon niet blijven duren. Het is echter nog allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik doe er alles aan om het winkelen zo veilig mogelijk te laten verlopen in mijn zaak.”

Thuislevering

Mieke Merlevede moest strikt genomen haar winkel niet sluiten, want ze verkoopt voedingsproducten. “Maar ik koos ervoor dat toch te doen. Het was immers doodkalm hier in de stad en veel klanten kreeg ik niet meer over de vloer.” De zaakvoerster koos ondertussen voor levering aan huis. “Stil zitten, dat lukt niet bij mij en bovendien wil ik de voeling met mijn klanten niet verliezen. Thuislevering is natuurlijk niet hetzelfde als verkopen in mijn winkel, maar het is beter dan niets. Vrijdag ga ik voorzichtig de deuren van Chez Marie weer openen, maar ik ga het blijven combineren met thuisleveringen. We zien dan wel hoe het verder loopt.”