CD&V ziet nieuw ontmoetingscentrum voor Boezinge niet zitten op Avevesite en houdt dan maar zelf enquête bij inwoners Christophe Maertens

08 juni 2020

21u15 22 Ieper CD&V organiseerde in Boezinge een bevraging rond een nieuw ontmoetingscentrum in het dorp. Volgens de oppositiepartij wil het stadsbestuur loodsen op de Avevesite omvormen tot ontmoetingscentrum, zonder daarbij de bevolking te raadplegen. Schepen Despeghel (sp.a) zegt dat er nog geen bestemming werd toegewezen aan de gebouwen.

“In februari vroegen we al naar de intenties van het bestuur om het vroegere Avevegebouw in Boezinge te kopen en daar een nieuw OC te bouwen”, zegt fractieleider Katrien Desomer (CD&V). “‘De bouw is niet voorzien voor deze legislatuur, het gaat alleen om de aankoop van de grond’, zei de schepen toen. Omdat het stil bleef rond het dossier waren we verwonderd dat de aankoop van de loodsen plots op de agenda van de gemeenteraad komt, maar zonder vermelding van de nabestemming, zonder locatieafweging en zonder overleg met de buurt.”

Vier mogelijkheden

CD&V organiseerde zelf een bevraging rond een nieuw OC. “We schoven vier mogelijkheden naar voor: de bouw of verbouwing van het huidige Ten Vrielande, de aankoop en verbouwing van site Aveve, de bouw van een nieuw OC aan het oude gemeentehuis van Boezinge of een ontmoetingscentrum in de sportzone”, zegt de partij. 22 procent van de inwoners vulde deze in. “Natuurlijk zijn de Boezingenaars blij met de plannen voor een nieuw OC aangezien Ten Vrielande zijn beste tijd heeft gehad.”

Het lijkt alsof het stadsbestuur wil dat zo weinig mogelijk mensen hier hun mening over zeggen Katrien Desomer (CD&V)

“Meer dan tachtig procent ziet het niet zitten op de locatie die de stad nu naar voor schuift”, weet Katrien Desomer. “De redenen zijn uiteenlopend. Onder andere de aankoopprijs van 450.000 euro wordt vaak genoemd. Dan moet er ook nog eerst afgebroken worden voor er kan gebouwd worden.” CD&V wil geen voorkeur uitspreken, maar kaart wel het gebrek aan inspraak aan in het dossier. “Het lijkt alsof het stadsbestuur wil dat zo weinig mogelijk mensen hier hun mening over zeggen. Met uitzondering van de buren van de Avevesite, die het OC op deze plaats ook niet zien zitten.”

Wijtschate

Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn kwam ook de verkoop van het Kampagnebos in Wijtschate aan bod. Nu blijkt dat die verkoop in feite een ruil is met de aankoop van de Aveve-site in Boezinge. “Het klopt dat de aankoop van de loodsen een ruil is met het Agentschap Natuur en Bos, aan wie we een deel van het Kampagnebos en speelbos in Wijtschate verkopen voor 456.000 euro. Die terreinen waren eigendom van het Ieperse OCMW”, bevestigt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Belangrijk is te weten dat deze percelen nu al beheerd worden door ANB . Door de verkoop halen we een bedrag op van 456.000 euro, dat wordt besteed aan de aankoop van de Aveve-winkel en de bijhorende loodsen in Boezinge.”

Winkelruimte

Volgens de schepen is er nog geen bestemming toegewezen aan de loodsen. “De piste van een nieuw OC lijkt logisch, maar is voorbarig, al is het maar omdat de stad binnen haar meerjarenplanning voor deze legislatuur geen nieuw OC plant in Boezinge. Ondertussen zien we allerlei mogelijkheden voor die gebouwen, zoals opslagruimte. Als we een keuze zullen maken over de meest aangewezen locatie voor een nieuw OC in Boezinge zullen we dit uiteraard doen in overeenstemming met de bewoners en de eigenaars van het huidige OC. Beschouw deze aankoop dus als de aanleg van een strategische reserve.”