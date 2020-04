CD&V roept op tot overleg over alle Ieperse fracties heen: “Geen tijd meer voor politieke spelletjes, we moeten samen nadenken in het belang van onze stad” Christophe Maertens

20 april 2020

10u24 0 Ieper Hoewel het stadsbestuur goed werk levert in deze coronacrisis, vindt de Ieperse CD&V het wel jammer dat er geen overleg is met de andere fracties van de gemeenteraad. De partij stelt daarom voor om een werkgroep op te richten met gemeenteraadsleden uit de oppositie en met vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen.”

CD&V-fractieleider Katrien Desomer doet samen met haar voorzitter Thijs Morlion en jongerenvoorzitter Jordy Dehaene een oproep tot maximaal overleg tussen alle fracties in de gemeenteraad. “Alleen samen kunnen we deze crisis doorkomen, dat is de boodschap waar alle bedrijven, sectoren, verenigingen en politieke partijen achter staan. Laten we dit dan ook in de praktijk toepassen”, zegt Katrien Desomer. “Maar ik wil wel benadrukken dat het stadsbestuur goed werk levert in deze ongeziene tijden. Als partij staan we achter de waardebon die iedere Ieperling zal krijgen na deze crisis om de lokale economie te ondersteunen. Dat is een mooi duwtje in de rug voor de handelaars en horeca-uitbaters, maar ook voor de inwoners.”

Post-coronagemeenteraad

CD&V vindt het alleen jammer dat er weinig overleg is met de andere politieke partijen. “Zevenhonderdduizend euro uittrekken om de economie en het toerisme weer aan te zwengelen na de crisis is zonder twijfel noodzakelijk, maar dat is volgens ons toch een bedrag dat goedkeuring van de gemeenteraad moet krijgen. De federale regering mag dan wel volmachten hebben, een stadsbestuur heeft dat niet. Via sociale media zagen we al heel wat mooie voorstellen passeren van verschillende burgers en andere politieke partijen en ook wij hebben heel wat voorstellen klaarliggen. Daarom willen we oproepen om begin mei een volwaardige post-coronagemeenteraad te houden. Dit kan perfect online via een videoconferentie. We stellen voor om per schepen of thema een werkgroep op te richten met leden van de verschillende fracties en vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen. Deze werkgroepen kunnen dan concrete voorstellen uitwerken. Het is geen tijd voor politieke spelletjes. Daarom deze duidelijke oproep om partijbelangen aan de kant te schuiven en samen na te denken over oplossingen in het belang van onze stad.”

Mondmaskers en cultuuraanbod

Enkele concrete voorstellen CD&V en JONGCD&V zijn:

● Creëer een coronawerkgroep bestaande uit alle fractievoorzitters en werkgroepen per thema of schepen met vertegenwoordigers van partijen en belangengroepen.

● In functie van de heropstartfase kan de stad de coördinatie voor productie en distributie van mondmaskers voor de bevolking op zich nemen als het dragen van een mondmasker verplicht wordt.

● Nadenken over een zomeraanbod aan culturele activiteiten en evenementen, rekening houdend met de maatregelen die dan nog zullen gelden.

● Een extra subsidie voor de voedselbanken.

● Verdere verfijning van de mogelijkheden van de waardebon zodat de lokale economie optimaal ondersteund kan worden.

● Actief op zoek gaan naar posten waar geld vrijgemaakt kan worden om daarmee de gevolgen van de coronacrisis te dragen.