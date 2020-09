CD&V hekelt verkoop 4,5 hectare landbouwgrond aan Agentschap Natuur en Bos: “Waar gaat het eindigen?” Joyce Mesdag

06 september 2020

17u37 0 Ieper Het stadsbestuur wil 4,5 hectare grond in Zillebeke, eigendom van het OCMW van Ieper, verkopen aan Agentschap Natuur en Bos. ANB wil deze gronden bebossen omwille van de strategische ligging tussen bestaande bos- en natuurdomeinen. Oppositiepartij CD&V hekelt die beslissing. “Er is al tien hectare aan toch niet onbelangrijke landbouwgrond verkocht sinds vorig jaar. Waar gaat dat eindigen?”

Het punt komt maandagavond op de gemeenteraad. Het gaat om 4,5 hectare grond in Zillebeke, eigendom van het OCMW. “Met dit project wil het stadsbestuur concrete invulling geven aan de oproep van de Vlaamse minister voor leefmilieu, Zuhal Demir, om in Vlaanderen 4.000 hectare nieuw bos te realiseren”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Dankzij de ligging te midden omliggende bossen en natuurdomeinen vormen deze percelen de ‘missing link’ om een grootschalig en aantrekkelijk natuurlandschap in te richten. Dit opent perspectieven voor nieuwe wandelroutes en landschapsbeleving. De percelen vormen er immers een perfecte verbindingszone, zowel voor de natuur, planten en dieren, als voor de recreatieve wandelaar en natuurgenieter.”

Speciale beschermingszone

“De percelen liggen volledig omsloten door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei (eigendom ANB) en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg (eigendom OCMW Ieper, beheer door de provincie). Omwille van deze centrale ligging werden de percelen erkend als Habitatrichtlijngebied, wat betekent dat ze behoren tot de ‘Speciale Beschermingszone’ voor wilde planten en dieren. Ze werden dan ook niet opgenomen binnen het ‘Herbevestigde Agrarische Gebied’, waardoor ze ook andere bestemmingen dan actieve landbouw kunnen krijgen.”

Deze gronden zijn eigendom van het OCMW omdat ze ooit geschonken zijn door mensen die wilden dat de grond kwetsbare mensen ten goede zou komen. Als die gronden nu zomaar verkocht worden, verdwijnt dat geld in de grote pot, en is dat dus niet het geval Katrein Desomer (CD&V)

Oppositiepartij CD&V is niet zo blij met de plannen van de meerderheid. “Pas op, we zijn voor méér bos en extra groen”, zegt fractieleider Katrien Desomer. “Maar er is al tien hectare aan landbouwgrond verkocht sinds vorig jaar. En sp.a, die nu in de meerderheid zit, heeft enkele jaren terug nog geopperd dat er 120 hectare bos zou moeten bijkomen in de stad. Dan vragen wij ons terecht af waar de ambitie van het stadsbestuur nu eindigt. Landbouwgrond is ook waardevol als landbouwgrond.”

“Bovendien is de pas opgerichte landbouwraad hier niet eens over bevraagd”, zegt gemeenteraadslid Stefaan De Roo. “Dat lijkt ons ook onlogisch. Tot slot: deze gronden zijn eigendom van het OCMW omdat ze ooit geschonken zijn door mensen die wilden dat de grond kwetsbare mensen ten goede zou komen. Als die gronden nu zomaar verkocht worden, verdwijnt dat geld in de grote pot, en is dat dus niet het geval.”

Niet ideaal

Volgens schepen Despeghel zijn de gronden echter niet ideaal om er aan landbouw te doen. “De aanzet voor dit project kwam er toen de huidige pachter zijn activiteiten uit eigen beweging wenste stop te zetten”, zegt schepen Despeghel. “De gronden liggen binnen de zogenaamde ‘code rood-zones’, wat betreft de uitstoot van stikstofemissies. Dit brengt belangrijke beperkingen voor de bemesting met zich mee.”

“De percelen liggen bovendien in een zone met vrij schrale zandgronden die rusten op waterhoudende kleilagen. Dat ziet men aan de vele poelen in de omgeving, die gevoed worden door lokaal kwelwater. Landbouwkundig zijn deze gronden dan ook minderwaardig. Voor natuurontwikkeling en bosaanplanting zijn dergelijke bodems wel erg geschikt: voedselarme gronden zijn altijd rijker aan verschillende (planten)soorten.”