CD&V heeft kritiek op nieuwe tarieven voor zwembad en sporthallen: “Kon dit niet uitgesteld worden? Heel wat verenigingen zitten door corona met minder inkomsten” Christophe Maertens

19 juni 2020

17u11 32 Ieper Oppositiepartij CD&V heeft kritiek op de nieuwe tarieven voor het stedelijk zwembad en de sportterreinen. Die zijn geldig vanaf 1 september. “Veel verenigingen zitten door de coronacrisis al in de problemen, had dit niet kunnen wachten?”, vraagt Katrien Desomer zich af. “Het is een evenwichtige en verantwoorde prijsaanpassing”, reageert schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper).

CD&V vindt het jammer dat de vorig jaar aangekondigde prijsverhogingen ondanks de coronacrisis toch worden doorgevoerd. “De voorbije weken gingen veel meer mensen bewegen en dat is een goede zaak”, zegt CD&V-fractieleider Katrien Desomer. “Experts wijzen er op dat een fit lichaam belangrijk is bij virusaanvallen. Daarom vinden we het jammer dat de meerderheid de prijsverhoging toch doorvoert. We hebben er al eerder op gewezen dat voor bepaalde verenigingen of particuliere gebruikers dit een serieuze meerkost betekent. Voor een gezin dat gebruik maakt van de atletiekpiste wordt de prijs bijvoorbeeld vijftien keer duurder. Voor scholen die gebruik maken van de sportinfrastructuur loopt de meerprijs op tot 2.500 euro, voor bepaalde verenigingen spreken we van een bedrag van 5.000 euro. Ook de prijzen van het zwembad worden verhoogd, terwijl de (gezins)abonnementen werden afgeschaft.” CD&V stelde vorige maand voor de prijsstijging een jaar uit te stellen. “Heel wat verenigingen hebben door de coronacrisis heel wat minder inkomsten en zijn nog niet zeker wat de toekomst brengt. Maar van een tegemoetkoming of begrip voor deze uitzonderlijke situatie was bij de meerderheid geen sprake.”

Symbolische bijdrage

“De aanpassing van het tariefreglement was een van de eerste vragen die op mijn bureau terecht kwamen bij aanvang van de legislatuur”, reageert schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Niet verwonderlijk als je weet dat de vorige besturen deze tarieven, waarvan sommigen dateerden uit de jaren ’80, nooit hebben aangepast en het probleem steeds voor zich uitschoven. We moeten ervoor blijven zorgen dat er gesport kan worden in de best mogelijke omstandigheden. Maar koken kost geld en we vragen de gebruiker daar een eerder symbolische bijdrage in te doen. Bovenop de grote bijdrage die de stad levert. Ter illustratie: voor iedere euro die de individuele gebruiker van de openluchtsportvelden betaalt, legt de stad 22,85 euro op, voor de sporthallen is dit 8,60 euro en voor het zwembad 6 euro.”

Nieuw zwembad

“De nieuwe tarieven zijn evenwichtig en nog altijd verantwoord en mogen in vergelijking met vele andere steden en gemeenten bij de goedkopere gerekend worden.” Volgens de schepen zullen de extra inkomsten er mee voor zorgen dat de stad de infrastructuur in goede conditie kan houden. “Maar ook dat we verder kunnen investeren. Na de realisatie van de sporthal Minneplein en de nieuwe turnhal investeren we deze legislatuur nog 14.000.000 euro in de bouw van een nieuw zwembad. Het bestaande zwembad moet hoognodig vervangen worden. Met enige vertraging door corona starten we binnenkort met de werkgroep die zich hierop zal toeleggen. We nemen ons in ieder geval voor dat het zwembad niet zal sluiten voor het nieuwe klaar is.”