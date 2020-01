CD&V-gemeenteraadsleden Els Morlion en Dieter Deltour zetten stap terug: “We blijven de partij helpen waar nodig” Christophe Maertens

29 januari 2020

15u00 6 Ieper De Ieperse CD&V-politici Els Morlion en Dieter Deltour trekken zich terug uit de gemeenteraad. Vanaf maart worden Miguel Gheysens en Hans Feys hun respectievelijke opvolgers. Met het afscheid van Deltour verliest de CD&V één van haar sleutelspelers in de raad. “Ik ben tevreden met wat is geweest, maar het is voorbij. De partij en vooral onze nieuwe mensen laat ik echter niet in de steek, ik zal helpen waar ik kan.”

“Els Morlion verdedigde 18 jaar lang de belangen van de landbouwers, van de Hollebekenaars en van iedereen die het moeilijk heeft in onze maatschappij”, aldus CD&V-fractieleider Katrien Desomer. “Dieter was 12 jaar schepen van onder andere financiën, jeugd en sport. Onder zijn impuls kregen heel wat sportverenigingen nieuwe infrastructuur en hij zorgde ervoor dat ook de jeugd een stem had in onze stad. Hij waakte er daarbij steeds over dat Ieper financieel gezond bleef. Beiden blijven wel actief in de werking van de Ieperse CD&V.”

Dieter Deltour zegt geen afscheid te nemen van de partij en van de fractie, maar wel van de gemeenteraad. “Ik had sowieso al beslist dat het mijn laatste mandaat zou worden, los van de laatste gemeenteraadsverkiezingen”, zegt Dieter. “Ik had de uitslag daarvan natuurlijk anders willen zien uitdraaien (De CD&V verloor na honderd jaar haar plaats in de meerderheid, nvdr.), maar soit. Ik laat de partij echter niet in de steek. Trouwens, er zitten daar mensen bij die door mijn toedoen op de kar zijn gesprongen, ik ga die mensen blijven helpen.”

Advocaat

“Ik weet dat ik nog jong ben, maar ik ben toch al 17 jaar actief in de CD&V. Ik ben content met wat is geweest, maar het is voorbij.” Dieter Deltour zegt meer tijd te willen maken voor zijn werk als advocaat.

Voor Els Morlion, die vier keer rechtstreeks werd verkozen, was het afscheid geen gemakkelijke beslissing. “Het is met gemengde gevoelens dat ik de raad verlaat”, aldus Els. “Maar ik kreeg er de laatste tijd op privévlak heel wat werk bij. Ik ben weer parttime aan de slag gegaan als verpleegster en zorg voor mijn schoonvader thuis. Ook het feit dat je in de oppositie veel meer werk hebt dan in de meerderheid – je moet alles beter voorbereiden – zorgt ervoor dat ik tijd te kort kom.”

“Ik neem niet met een wrang gevoel afscheid en zal het blijven volgen, maar het is nu aan de jongeren. Ik wil onze partij helpen waar ik kan. Ik heb in heel die periode enorm veel bijgeleerd en dat was heel verrijkend. Ik hoop mijn kennis te kunnen delen met anderen.”

Fijne samenwerking

Vanaf de gemeenteraad van maart worden Miguel Gheysens en Hans Feys hun respectievelijke opvolgers. “Els en Dieter treden nog één keer aan in de gemeenteraad van 3 februari maar de voltallige fractie en bij uitbreiding de ganse CD&V-afdeling wenst hen nu al te bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking”, aldus nog Katrien Desomer.