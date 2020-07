CC Het Perron verkoopt lidkaarten voor volgend seizoen, op verkoop losse tickets is het nog even wachten Christophe Maertens

02 juli 2020

09u37 1 Ieper CC Het Perron heeft haar programma voor volgend seizoen online geplaatst. Het is echter nog even wachten op de losse ticketverkoop, maar een abonnement aankopen kan wel al.

De onzekerheid over de coronamaatre¬gelen en het aantal toegelaten bezoekers in het cultuur¬cen¬trum maken het voor het cultuurcentrum moeilijk om nu al over te gaan tot losse ticketverkoop. Het Perron is wel al begonnen met een lidkaartverkoop voor het seizoen 20/21. Die lidkaart is noodzakelijk om via de webshop van het centrum aan ledentarief tickets te kunnen kopen, wanneer die eenmaal in verkoop gaan. Een lidkaart kost opnieuw 5 euro en geeft de lidkaarthouder kortingen op de voorstellingen.

Voordelen

Met de lidkaart kunnen voorstellingen van Het Perron aan het voordelige ledentarief worden bezocht. Mensen die 5 verschillende voorstellingen van Het Perron aan ledentarief bijwonen, krijgen via een code een volgende voorstelling van Het Perron aan een promotieprijs. Een lidkaart kan slechts éénmaal worden ingezet per per voorstelling en ze is één seizoen geldig.