CC Het Perron lanceert ‘SeptemberSessies’ Christophe Maertens

14 augustus 2020

08u59 0 Ieper Onder de noemer ‘SeptemberSessies’ organiseert Het Perron in september verschillende coronaproof theater- en muziekvoorstellingen.

Die vinden plaats op de groenzone voor het Kruitmagazijn. Het aantal beschikbare plaatsen per voorstelling is beperkt. De eerste voorstelling staat gepland op zaterdag 5 september om 20.15 uur met Bert Dockx. Op 6 september is het de beurt aan acteurs Stefaan Degand en Elien Hanselaer, die het stuk Ashes to Ashes van Harold Pinter brengen. Reena Riot komt op 19 september aan de beurt. De band bracht in januari 2019 haar debuutplaat uit. Andere namen voor de SeptemberSessies zijn Dimitri Leue, Kris Dane en Pascal Platel.

Op 17 augustus start CC Het Perron de ticketverkoop voor het najaar voor een klein aantal voorstellingen. Het cultuurcentrum gaat de komende maanden het lijstje aanvullen met nieuwe namen. Het aantal tickets die per voorstelling kunnen worden verkocht, is voorlopig beperkt tot honderd. Bij een bezoek aan Het Perron gelden de coronamaatregelen. Meer info online.