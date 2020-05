CC Het Perron laat cultuurliefhebbers meekijken naar WhatsAppgesprek tussen Emmi en Leo Christophe Maertens

12 mei 2020

10u09 2 Ieper Door de coronacrisis kan de cultuurliefhebber niet meer naar een toneelvoorstelling, maar CC Het Perron biedt een alternatief. Mensen kunnen zich inschrijven om getuige te zijn van een ‘Whatsapptoneel’, een conversatie tussen twee vreemden die elkaar leren kennen via WhatsApp.

“Het Perron is leeg en stil, maar vol enthousiasme werken we verder aan een nieuw cultuurjaar”, klinkt het in CC Het Perron in Ieper. “Waar we jullie nu normaal al hadden uitgenodigd voor onze seizoensvoorstelling of al wat kleine tips hadden gegeven, vragen we dit jaar iets meer geduld. We nemen de tijd om te onderzoeken hoe we cultuur kunnen organiseren het komende seizoen.”

Om het wachten te verzachten, pakt het CC uit met de Whatsapp-theatervoorstelling: WatchApp #1: Emmi & Leo door SKaGen en dat vanaf woensdag 20 mei.

Emmi en Leo

De voorstelling gaat over een ontmoeting tussen twee mensen die elkaar toevallig leren kennen via WhatsApp. Emmi probeert haar abonnement op het lifestyle magazine Skagen op te zeggen. Maar ze is dyslectisch, verwisselt twee getallen in het telefoonnummer van plaats, en komt zo terecht bij een zekere Leo. Deze toevallige kennismaking vindt plaats tijdens de coronaquarantaine in België. Je bent getuige van de ontluikende vriendschap, misschien wel liefde, die zich ontwikkelt door hun WhatsAppconversaties. Maar de virtuele wereld is de echte niet, aldus de beschrijving van het stuk.

De toeschouwer krijgt te pas en te onpas, vaak overdag, maar ook ’s nachts, een berichtje, verstuurd door Emmi of Leo. Het is steeds uitkijken naar het volgende bericht, ook al blijf je soms op je honger zitten.

Voyeuristische dialoog

“‘WatchApp #1’ is het eerste deel van een reeks social network-voorstellingen en is gebaseerd op ‘Emmi & Leo’ van de Oostenrijkse auteur Daniel Glattauer. SKaGeN bewerkte deze slimme, intimistische roman tot een subtiele, voyeuristische dialoog”, klinkt het bij het Perron.

Vanaf woensdag 20 mei kunnen mensen gedurende vier weken stiekem meekijken in het WhatsAppgesprek van Emmi en Leo. Daarvoor moet je wel ten laatste op maandag 18 mei een ticket kopen. De ticketprijs bedraagt 12,50 euro. Een deel van dat bedrag gaat naar De Acteurspenning, een steunfonds voor acteurs die het wegens de coronacrisis erg moeilijk hebben.

Instructies

Na aankoop van je ticket, ontvang je een e-mail met de verdere instructies. Om te kunnen deelnemen heb je zeker een mobiel nummer en WhatsApp nodig. Je moet er ook mee akkoord gaan dat je nummer toegevoegd wordt aan een tijdelijke WhatsAppgroep. Het Perron blijft (voorlopig) gesloten tot 8 juni 2020. Al de eigen activiteiten tot eind juni werden geschrapt.

Meer informatie vind je via de website.