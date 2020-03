CAW-hulpverleners blijven paraat via telefoon, mail en chat Christophe Maertens

27 maart 2020

15u46 2 Ieper Ook tijdens de coronacrisis blijft CAW Centraal-West-Vlaanderen bereikbaar voor mensen met een welzijnsvraag. Hulpverleners kunnen bellen, mailen of chatten.

“Het Coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op”, zegt Inge Ramboer, algemeen directeur van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid en angst. Wij van CAW Centraal-West-Vlaanderen staan paraat via telefoon, mail en chat om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat kan via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/contacteer-ons.

Iedereen kan dus steeds in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW. “Mensen met vragen over geweld kunnen ook terecht bij 1712. Al onze hulpverleners blijven telefonisch beschikbaar voor hun cliënten. Ze nemen wekelijks proactief contact op met onze cliënten om vinger aan de pols te houden bij de meest kwetsbaren. Ook onze opvang voor dak- en thuislozen blijft open. De opvang in het vluchthuis is gewaarborgd en het crisisnetwerk is operationeel. Uiteraard nemen we hier maximaal alle veiligheidsvoorschriften in acht”, aldus nog de directeur.