Carnaval in aquapark Bellewaerde: spetterende avonturen en een ontmoeting met Koning Leeuw Christophe Maertens

18 februari 2020

14u09 1 Ieper In de Krokusvakantie kan met heel het gezin Carnaval worden gevierd in Bellewaerde. “Vanaf woensdag 19 februari tot en met zondag 1 maart zorgen tal van kleurrijke decoraties en bijkomende animaties voor een feestelijke sfeer in Bellewaerde Aquapark”, zegt directeur Stefaan Lemey.

Kleurrijke ballonnen, maskers en pluimen zorgen voor een feestelijke sfeer in Bellewaerde Aquapark tijdens de krokusvakantie. Dagelijks wordt er bijkomende animatie voorzien, zoals een ballonnenkunstenaar, hoepeldanseres, clown, ... Alles om er een onvergetelijk bezoek van te maken.

Ontmoet Koning Leeuw

Tijdens de krokusvakantie, kunnen kinderen met niemand minder dan Koning Leeuw op de foto. De mascotte is dagelijks aanwezig van 14 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag 21 en 28 februari wordt de meet & greet verlengd tot 18.30 uur.

Spetterende avonturen

“Quality time met het hele gezin. Dat vind je terug in Bellewaerde Aquapark”, zegt de directeur. “Stap binnen in een oase van groen waar je niet één keer hoeft te bibberen, dankzij een constante temperatuur van 34°C. Echte avonturiers voelen zich thuis in de glijbanen. De levensgenieters ontspannen in de wellness. Groot en klein leeft zich uit in de speelzones. En iedereen geniet samen in Aquaventure, dé glijbaan voor het hele gezin.”

Praktische informatie

Vanaf 19 februari tot en met 1 maart worden er extra decoraties in Bellewaerde Aquapark voorzien. Elke dag is er bijkomende animatie voor de kinderen in het aquapark. Daarnaast is er dagelijks de mogelijkheid om Koning Leeuw te ontmoeten. Dit gaat door van 14 uur tot 17.30 uur, en op 21 en 28 februari tot 18.30u. Voor de meest recente openingskalender, tickets en abonnementen, ga naar aquapark.bellewaerde.be.