Cafébaas en festivalorganisator neemt deel aan Monteberg Rally: “Als steun voor de evenementensector” Christophe Maertens

28 augustus 2020

12u56 5 Ieper Opvallende deelnemer aan de Monteberg Rally. In een van de 133 teams zit namelijk Niels Pierpont, organisator van het Highlight Festival in Ieper. “Met mijn deelname als copiloot wil ik de evenementensector een hart onder de riem steken.”

Op zondag 30 augustus wordt voor de 48ste keer de Monteberg Rally gereden, dit jaar weliswaar in een gewijzigde versie door de coronacrisis. Zo verhuisde het rallycentrum naar Poperinge. Door de pandemie zijn er ook geen buitenlandse deelnemers toegelaten. Aanvankelijk schreven tweehonderd teams zicin, waarvan er uiteindelijk 133 aan de start komen. Een opmerkelijk naam in het deelnemersveld is Niels Pierpont (28). Niels woont in Menen, maar verhuist binnenkort naar Ieper, waar hij aan het roer zal staan van café Riba op de Vismarkt. Daarnaast is hij medeorganisator van het Highlight Festival, dat normaal dit weekend had moeten plaatsvinden. De twintiger zal als copiloot meerijden met Steven Dolfen in een Peugeot 208 R2. “Ik heb in het verleden al wel een paar keer meegereden en dat was telkens een fijne ervaring”, zegt Niels. “Ik werkte op professioneel vlak al een paar keer samen met Steven, die naast rallyrijder ook slager is en feesten en andere evenementen organiseert. Hij had mij eerder al beloofd dat ik ooit eens zijn copiloot mocht zijn. Nu is het zover.”

Niels maakt van de gelegenheid gebruik om de actie ‘Sound of Silence’ nog eens onder de aandacht te brengen. Die actie is bedoeld om de evenementensecor, die zwaar wordt getroffen door de coronacrisis, te steunen. “Want onze regering luistert nog altijd niet naar mensen uit de muziek- en evenementenwereld”, zucht Niels.

Highlight Festival

“Omdat er aanvankelijk geen publiek langs het parcours mocht staan, wilden we geen reclame op de wagen aanbrengen. Nu dat veranderd is, vond ik het een goed idee om stickers van ‘Sound of Silence’ en van het Highlight Festival op de rallywagen te kleven. Ons festival zou normaal dit weekend hebben plaatsgevonden. We mogen blij zijn dat we de voorbereidingen vroegtijdig hebben stilgelegd, want het zou sowieso niets geweest zijn. De tickets die al verkocht waren, schuiven we door naar volgend jaar. Hopelijk kunnen we dan een nieuwe editie organiseren, want ook dat is nog niet zeker.”

Op tv

“Onze ambities in de rally? Steven zegt dat hij voor niets minder gaat dan de overwinning”, weet Niels. “In zijn categorie wel te verstaan. Het wordt dus wel best spannend. Zaterdag doen we een verkenning en daarbij gaan we samen nog eens alles overlopen.”

Misschien komt de wagen van Steven en Niels wel op televisie, want zondag om 17 uur zal er een samenvatting van een kwartier worden uitgezonden op Canvas. De wedstrijd start om 8 uur en om 18.30 uur zal de winnaar gekend zijn. Meer info op www.montebergrally.com.