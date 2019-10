Café De Vage Belofte dreigt te verdwijnen Christophe Maertens

18 oktober 2019

14u52 0 Ieper Als er geen uitbater wordt gevonden voor café De Vage Belofte in Ieper, dan sluit de zaak op 31 oktober de deuren.

“Het is nu officieel: De Vage Belofte stopt er in zijn huidige vorm mee op 31 oktober. Maar vooraleer we zo ver zijn, organiseren we nog een aantal niet te missen feestjes. Eindigen doen we op 31 oktober met een Retro Night.

Wij willen via deze weg iedereen - klanten, personeel, vertegenwoordigers en noem maar op - van harte bedanken voor al die toffe, boeiende en dorstlessende dagen en avonden.” Het Facebookbericht van gerant Steve Boussemaere (45) is duidelijk.

Mensen die geïnteresseerd zijn om de zaak uit te baten hebben tot 31 oktober de tijd zich te melden. Er zijn twee mogelijkheden: iemand wordt alleen uitbater, of met Steve Boussemaere als stille vennoot. De kandidaat krijgt de vrijheid om de naam en het concept van het danscafé te veranderen.

De Vage Belofte was vanaf 1996 een theatercafé, maar het werd al vlug een gewoon café. Sindsdien veranderde het pand een aantal keer van eigenaar. Vanaf 2010 werd Steve Boussemaere een van de geranten. De man nam de leiding op zich, maar omdat hij blind is, kon hij niet achter de toog staan. Wel draaide hij regelmatig plaatjes.