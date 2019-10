Buurtcomité Augustijnenstraat opgericht Christophe Maertens

22 oktober 2019

17u59 0 Ieper De Augustijnenstraat in Ieper heeft een buurtcomité. Het initiatief komt van Nancy Six van Vlaams belang Ieper. “Maar het buurtcomité is politiek neutraal, want het zijn de belangen van de buurt die primeren.”

“Dat de buurtbewoners de veiligheid in hun straat belangrijk vinden, werd de voorbije dagen duidelijk gemaakt aan de hand van de ‘Control Cruiser-borden’ die tegen talrijke ramen bevestigd werden”, zegt Nancy Six. “Daarmee willen de bewoners de automobilisten herinneren aan de snelheidsregels en diegenen die zich aan de limiet houden, bedanken. De bewoners zijn de snelheidsduivels in hun straat liever kwijt dan rijk. De Augustijnenstraat is geen racebaan, maar ook geen sluipweg.” Ondertussen nam Nancy Six het initiatief om een buurtcomité op te richten. “Bedoeling is dat de buurtbewoners samen nadenken over wat er gedaan kan worden om de straat veiliger te maken, samen acties op touw zetten en er bij de bevoegde diensten en adviesraden erop aandringen om de gemaakte voorstellen vanuit het buurtcomité te bespreken.” Six benadrukt dat het buurtcomité politiek neutraal moet zijn want het zijn de belangen van de buurt die primeren.”