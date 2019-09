Buurtbewoners ijveren voor zebrapad om winkelcentrum veilig te kunnen bereiken Christophe Maertens

04 september 2019

18u00 0 Ieper De bewoners van de nieuwe appartementsblokken aan het kruispunt Rijselseweg, Komenseweg en Kemmelseweg zouden graag een zebrapad hebben om de Rijselseweg over te steken. Niet de stad Ieper, maar wel het Agentschap Wegen en Verkeer is daarvoor bevoegd. De burgemeester pleit alvast voor een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

“Onlangs kregen we de vraag van enkele bewoners van de nieuwe appartementsblokken op de Rijselseweg 7 om een zebrapad aan te leggen aan hun woningen om de Rijselseweg over te steken”, zegt Miguel Gheysens (CD&V). “Het is een drukke baan en zonder zebrapad is het gevaarlijk om te voet het winkelcentrum van de Rijselsepoort te bereiken. Het dichtstbijzijnde zebrapad ligt aan de rotonde van de Rijselseweg met de Zuiderring en dat is alleen te bereiken via het fietspad. Een zebrapad zou de veiligheid van fietsers en voetgangers die langs de Rijselseweg naar het winkelcentrum gaan in elk geval ten goede komen.”

“De Rijselseweg is een gewestweg en valt dus onder de verantwoordelijkheid van het AWV”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Bij een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, zoals op de Rijselseweg, moet de inplanting van een zebrapad goed overwogen worden. In bepaalde situaties kan dit namelijk net nefast zijn voor de verkeersveiligheid en dringen bijkomende verkeersmaatregelen zich op.” De burgemeester denkt dat een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur een betere optie is.