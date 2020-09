Buttons ‘Preus up uzze jeugdleiding’ om de jeugdleiders te bedanken: “Ook nieuw werkjaar belooft moeilijk te worden” Christophe Maertens

04 september 2020

06u33 0 Ieper Jong CD&V bedankt de Ieperse jeugdleiding voor de inspanningen die ze leverede om kinderen een leuke zomervakantie te geven. De jongerenpartij deelt daarbij buttons uit met het opschrift ‘Preus up uzze jeugdleiding’. “Jeugdleiders hebben de afgelopen maanden het beste van zichzelf gegeven, daarom willen we hen nu ook eens in de bloemetjes zetten. Daarnaast willen we luisteren naar hun vragen en bezorgdheden, zodat we hen daar eventueel bij kunnen helpen.”

Toen de jeugdwerksector van minister Benjamin Dalle (CD&V) de toestemming kreeg om jeugdkampen te organiseren, begonnen de jeugdbewegingen meteen met het coronaproof maken van hun kamp. Er werd in bubbels gewerkt en het gebruikte materiaal moest worden ontsmet. Ook was er een procedure voor iemand ziek werd. “Een kamp organiseren in 2020 was dus allesbehalve evident, maar alle jeugdbewegingen slaagden erin om het zonder grote problemen te laten doorgaan.”

100 procent

“Met buttons die de leiders op hun jeugduniform kunnen spelden, willen we hen bedanken voor al hun inspanningen deze zomer”, zegt Jordy Dehaene, voorzitter van de jongerenafdeling van CD&V Ieper. “De jeugdbewegingen zijn nu volop bezig met het voorbereiden van hun nieuwe werkjaar en ook dat belooft een moeilijke opdracht te worden. Maar ze zijn enorm gemotiveerd om zich daar voor de volle 100 procent voor in te zetten in het belang van hun jonge leden.” Ondertussen kregen al KSA Elverdinge, Chiro Zillebeke, KSA Ieper, Chiro OLV Ieper, Chiro Kameleon Voormezele en Chiro Brielen een bezoek van de Jong CD&V. “Ook bij alle andere jeugdbewegingen gaan we de komende weken nog langs met onze bedanking.”