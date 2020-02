Busje met Polen belandt in gracht Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

Een minibusje met daarin vijf Poolse mannen belandde donderdagmorgen omstreeks 5 uur in de gracht langs de Diksmuidseweg in Boezinge. De bestuurder reed in de richting van de kust toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Het busje knalde tegen een boompje en belandde uiteindelijk in de gracht. Niemand van de inzittenden raakte gewond. Waarom de bestuurder de controle verloor is onduidelijk. Mogelijk was de bestuurder in slaap gevallen, zelf wijten ze het ongeval aan mogelijk een gladde plek op het wegdek.