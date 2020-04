Buschauffeurs De Lijn betuigen steun aan de zorgsector Christophe Maertens

24 april 2020

16u05 34 Ieper Vanuit de stelplaats van De Lijn in Ieper reed vrijdag een versierde colonne bussen uit naar verschillende zorginstellingen en het Jan Yperman Ziekenhuis. “Daarmee wilden we onze dankbaarheid tonen aan de zorgsector.”

Vanuit de steltplaats in de Haiglaan in Ieper vertrokken tien bussen naar verschillende rusthuizen en naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper als steunbetoog voor de zorgsector. “We willen de zorgverleners bedanken voor hun harde werk”, zegt Sabine Hoflack, Teamcoach De Lijn Ieper-Diksmuide. De bussen waren versierd met rode hartjes en slogans als: ‘Dubbele dikke duim voor de zorgsector.’. De colonne werd begeleid door de politie.

Ook de Ieperse buschauffeurs worden hard getroffen door de coronamaatregelen: “De belbussen zijn weggevallen en onze diensten werken nog voor een derde van vroeger. Toch is de collegialiteit en de solidariteit onder de chauffeurs groot. De vraag naar een solidariteitsactie om de zorgsector een hart onder de riem te steken, klonk dan ook steeds luider. Na toestemming van de directie van De Lijn, politie en burgemeester zijn onze plannen concreet geworden.”