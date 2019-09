BUS[K]-festival lokt 1.500 bezoekers Peter Lanssens

15 september 2019

11u39 0 Ieper In en rond bezoekerscentrum De Palingbeek in Zillebeke vond afgelopen zaterdag de derde editie plaats van het BUS[K]-festival. Het gratis evenement scheerde hoge toppen met 1.500 bezoekers. “Het was super, mede dankzij het prima weer”, zegt communicatiemedewerker Sander Nolf van cultuurcentrum Het Perron.

Concertwerking Hypnoiz zorgde voor een mooi muzikaal programma op het festival. Meest gesmaakte optredens waren die van de jonge Gentse band Raman met hun soulvolle sound en Kleptomatics met hun aanstekelijke jazz. In de namiddag waren er ook heel wat leuke activiteiten voor kinderen, zoals tekenen en knutselen met groen. “BUS[K] is een tweejaarlijks evenement. We moeten het nog evalueren, maar er zal vermoedelijk wel een vierde editie komen in 2021”, vertelt Sander Nolf.

Het festival in ’t groen werd georganiseerd door bezoekerscentrum De Palingbeek, stad Ieper, Duurzaamheid en dienst Cultuur, cultuurcentrum Het Perron, bibliotheek Ieper, milieuboerderij De Palingbeek, regionaal landschap Westhoek, jeugdhuis JOC Ieper vzw en concertwerking Hypnoiz.