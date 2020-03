Burgers ‘klikken’ illegale feestjes aan de politie: “Overtreders riskeren een celstraf van drie tot zes maanden en een boete tot duizend euro” Hans Verbeke

16 maart 2020

18u10 0 Ieper Wie ondanks de maatregelen rond corona toch een privéfeest organiseert, riskeert daarvoor beboet te worden. In het Ieperse werden afgelopen weekend al de eerste processen-verbaal uitgeschreven. Opvallend: in enkele gevallen waren het verontwaardigde burgers die de politie hadden gebeld.

De horeca die moet sluiten, het is een zware dobber. Ondernemers verliezen bakken geld en klanten staan in de kou. Dat enkelen in de verleiding komen om een en ander te omzeilen, valt dan ook niet te verwonderen. “Afgelopen weekend stootten we op een aantal privéfeestjes, in enkele gevallen in cafés of zaaltjes die werden afgehuurd”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck. “Dat was niet alleen in Ieper het geval, maar ook elders in onze zone. De daders gebruiken daarbij graag alle truken van de foor. Een gesloten voordeur bijvoorbeeld, terwijl iedereen gewoon via de achterkant naar binnen kan.”

Na een waarschuwing werden twee feestjes gewoon verder gezet. Dat leverde een proces-verbaal op Georges Aeck

Sociale controle werkt

De meeste inbreuken werden gemeld door verontwaardigde burgers. “Het gaat om mensen die het niet pikken dat anderen de maatregelen rond de coronacrisis aan hun laars lappen”, gaat Aeck verder. “Ze zijn verontwaardigd en bellen ons. Sociale controle werkt.”

De privéfeestjes werden stilgelegd en tegen de uitbater werd in twee gevallen een proces-verbaal opgesteld. “Dat gebeurde nadat we een waarschuwing hadden gegeven en achteraf bleek dat ze toch bleven doorgaan. Overtreders riskeren een celstraf van drie tot zes maanden en een boete tot duizend euro. Bovendien kunnen ook de deelnemers aan zo’n illegaal feest vervolgd worden.”