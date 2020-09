Burgemeester Talpe krijgt spoedcursus karate van oud-Europees kampioen Alain Van de Walle Christophe Maertens

28 september 2020

17u03 0 Ieper Een burgemeester moet van veel markten thuis zijn, zelfs van oosterse gevechtsporten. Toen Emmily Talpe (Open Ieper) vorig week haar zoontje ging oppikken, sloeg ze een spoedcursus van trainer en oud-kampioen Alain niet af.

Dat Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) van geen kleintje vervaard is, bleek vorig week al toen ze zich liet omhoog takelen met een torenkraan aan de Lakkenhallen bij het bezoek van minister Diependaele. Emmily blijkt echter ook haar mannetje te kunnen staan op de tatami van karateclub JKA-Ieper-Rumbeke. “Toen ik vorige week mijn zoontje wou afhalen, kreeg ik een korte initiatie van trainer Alain Van de Walle”, zegt de burgemeester. “Ik pikte onmiddellijk enkele strakke moves op.”

6de dan

Sensei (Japans voor leraar) Alain Van de Walle is niet de eerste de beste in de karatewereld. Hij was 12 jaar lid van de nationale karateploeg. De Ieperling werd twee keer Europees kampioen en behaalde een bronzen medaille op het wereldkampioenschap in de USA. In 1996 werd hij vicewereldkampioen per ploeg in Japan. Hij won als enige Europeaan de prestigieuze Nakayama-cup. Na zijn competitiecarrière was hij jarenlang coach van de nationale ploeg. Ondertussen baat hij in Ieper al jarenlang, en recenter ook in Rumbeke, een karateclub uit. Alain bezit een 6de dan zwarte gordel.