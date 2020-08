Burgemeester heft oppompverbod op om extra water na onweer maximaal te kunnen benutten Christophe Maertens

18 augustus 2020

16u38 0 Ieper Het oppompverbod dat op 6 augustus werd ingesteld voor onbevaarbare waterlopen in Ieper wordt opgeheven.

Door de droogte stond het water in de Ieperse waterlopen erg laag. “De voorbij dagen waren echter wisselvallig met felle onweersbuien”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat biedt even soelaas aan de landbouw en zo is ook de watervoorraad tijdelijk aangevuld.” Om het extra water maximaal te kunnen benutten, heft de burgemeester het captatieverbod nu op.