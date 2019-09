Burgemeester Emmily Talpe loopt stage op spoedafdeling Jan Ypermanziekenhuis Christophe Maertens

17 september 2019

13u27 0 Ieper Burgemeester Emmily Talpe van Ieper schoolde zich dinsdag bij tot verpleegkundige op de spoedafdeling van het Jan Ypermanziekenhuis. “Een ideale kans om eens achter de schermen te kijken.”

Werkgeversorganisatie Voka maakt al 25 jaar gebruik van het parlementair reces om zomerstages te organiseren voor politici. Burgemeester van Ieper en Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Ieper) is een van de meer dan honderd deelnemers en ging dinsdag aan de slag in het Jan Ypermanziekenhuis. Daar maakte ze onder meer kennis met de spoedafdeling. Ze kreeg er een rondleiding en wat onderricht over reanimatietechnieken. “Niet gemakkelijk, want je moet hard duwen op zo’n pop”, zei de burgemeester na afloop van de korte cursus. “Maar daarnaast is deze zomerstage wel eens ideaal om een blik te werpen achter de schermen bij een van onze belangrijkste werkgevers van onze streek. Het was dan ook heel leerrijk”, aldus Talpe.