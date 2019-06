Burgemeester Emmily Talpe legt eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger Christophe Maertens

18 juni 2019

16u40 0 Ieper In het Vlaams parlement legde burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open Vld) dinsdag de eed af als volksvertegenwoordiger.

Emmily Talpe werd op 26 mei vanop plaats twee verkozen tot volksvertegenwoordiger met meer dan 15.000 voorkeursstemmen. “De eedaflegging is altijd een speciaal moment. Ik ben blij dat ik opnieuw deel kan uitmaken van de Open Vld-fractie, en dat ik zo de belangen van Ieper en onze regio kan verdedigen in Brussel”, aldus Talpe.

Van 2014 tot 2018 zetelde de Ieperse politica al in het Vlaams parlement. Toen volgde ze alle dossiers op rond Werk en Sociale Economie en werd ze later benoemd tot eerste ondervoorzitter van die commissie. In welke commissie Talpe deze legislatuur zal zetelen, is nog niet bekend.