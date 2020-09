Bruno Debo ziet KVK Westhoek competitie openen met verlies: “Individuele fouten moeten er zo rap mogelijk uit” Erik De Block

20 september 2020

20u25 0 Ieper Tweedenationaler KVK Westhoek moest in de openingsmatch thuis tegen Sparta Petegem (0-2) de duimen leggen. “We gaven het net zoals vorige week in de bekermatch op Rochefort zelf uit handen. Dom balverlies werd afgestraft en leidde tot de openingsgoal”, aldus trainer Bruno Debo. “Die individuele fouten moeten er zo rap mogelijk uit.”

De coach van de alliantie had de tegenstander onder meer aan het werk gezien in een oefenwedstrijd tegen Knokke. “Petegem is een uitgekookte ploeg en heeft ervaring zat”, aldus Debo. “Ze draaien elk seizoen mee in of rond de top vijf, maar hun bestuur vraagt nooit een licentie aan om eventueel een reeks hoger te gaan spelen.”

“Nadat Petegem op voorsprong kwam, had onze spits Ousmane Diakho de kans op de gelijkmaker. Was die bal binnengegaan, dan gingen we een heel ander beeld van de match gekregen hebben. We hadden veel balbezit. Nadat Petegem op voorsprong kwam, liet het de bal aan ons. We creëerden echter weinig kansen en kwamen tekort tegen een betere ploeg. Ik zag evenwel ook positieve punten. Iedereen legde er zijn kop voor tot de laatste minuut. Op training moeten we nu proberen de tekortkomingen weg te werken.”

De Engelse spits Norman Wabo (22) komt dan toch niet naar Ieper. “Het zal niet lukken. Hij is hier geweest maar blijft in zijn land”, zegt de coach. “Hij twijfelde eerder al omdat hij nog een aanbieding had in Engeland. We gaan niet op zoek naar iets anders. We moeten het geld niet door deuren en ramen gooien. In de breedte is onze kern sterk genoeg. Tenslotte weet niemand hoe de competitie door het coronavirus zal evolueren. We zijn nog maar begonnen en er werden door corona al twee matchen uitgesteld.”

Weer blessure voor Luckx

Opnieuw tegenslag voor de jonge Olivier Luckx. Een week geleden verzwikte hij zijn voet en nu blesseerde hij zich vrijdagavond op training aan de knie. “Olivier zal wellicht een aantal weken uit zijn”, besluit Debo. “Positief is dat Jason Robaeys en nieuwkomer Yann Hornois meetrainen en Seppe Gantois vrijdag met de beloften een helft speelde. We zullen dus een aantal spelers recupereren.”

Zaterdagavond speelt Westhoek op Harelbeke.