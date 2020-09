Bruno Debo baalt na bekerverlies KVK Westhoek: “Nederlaag zelf in de hand gewerkt” Erik De Block

14 september 2020

14u09 1 Ieper Door de nederlaag op Union Rochefort was het voor tweedenationaler KVK Westhoek zaterdagavond een lange reis terug naar Ieper. Aanvoerder Stijn De Deygere en maats verloren in de provincie Namen met 4-1.

“Ik liet de spelers na de match weten dat ik in de bus geen begrafenisstemming wilde”, vertelt trainer Bruno Debo. “Ik wilde geen kopjes naar beneden zien. Zo’n lange terugreis biedt het voordeel dat er dan tijd is om met een aantal mensen eens over alles na te denken. De nederlaag hebben we zelf in de hand gewerkt door twee doelpunten op hoekschop toe te staan. Telkens gingen we in de mandekking in de fout. Ik heb de spelers gezegd dat we in de competitie geen punten zullen pakken als we op die manier verdedigen op een stilstaande fase.”

“We kwamen op voorsprong, maar het doelpunt van Ousmane Diakho werd afgekeurd. Het was randje buitenspel. Na de rust creëerden we enorm veel kansen”, gaat Debo voort. “Deels door een gebrek aan ervaring viel die aansluitingstreffer niet. Op de counter scoorde Rochefort een derde keer. Nadat de thuisploeg een vierde keer raak trof, bleven we ervoor gaan en dat is wel positief. Ik blik met gemengde gevoelens op de bekermatch terug.”

Wijzigingen

In vergelijking met de thuismatch van vorige week tegen SK Denderhoutem waren er een paar wijzigingen bij Westhoek. Vrijdag viel de jonge Olivier Luckx uit op de training. “Hij verzwikte zijn voet, maar het zal niet zo erg zijn”, aldus de coach. “Ik verwacht Olivier donderdag terug. Florian Petitprez ontbrak wegens last aan de buikspieren.”

In het Crack Stadion in Ieper stond zondag in principe de openingswedstrijd tegen Sparta Petegem op het programma. Omdat de Oost-Vlamingen zich plaatsten voor de vierde ronde van de Beker van België wordt die match uitgesteld naar volgende week woensdag. “Nu we zondag niet spelen, krijgen we iets meer tijd om ons voor te bereiden”, aldus Debo. “We trainen deze week drie keer en ook zondagmorgen. We kiezen niet voor nog een extra oefenmatch om blessures te vermijden.”

Wabo

Mitchell Reece tekende dan toch bij en stond aan de aftrap. Zijn landgenoot spits Norman Wabo (22) komt een week later. Hij wordt vandaag of dinsdag verwacht. “Hij twijfelde omdat er nog een aanbieding kwam in Engeland, maar hij kiest toch voor ons en zal een meerwaarde zijn”, besluit Debo.