Bruidswinkel viert tiende verjaardag met ludieke Runaway Bride: lopen in bruidskledij voor het goede doel Christophe Maertens

25 september 2019

13u36 2 Ieper In Ieper vindt zondag met de Runaway Bride een wel heel origineel loopevenement plaats. De deelnemers lopen namelijk in hun trouwkledij. Organisator Els Vangheluwe wil daarmee de tiende verjaardag van haar bruidswinkel vieren. “De deelnemers vinden het alvast leuk dat ze hun trouwkledij nog eens kunnen aantrekken.”

Els Vangheluwe runt al tien jaar haar winkel in bruidskledij Bruidsmode Els Lucienne in de Tempelstraat in Ieper. Om die tiende verjaardag te vieren, bedacht ze een ludieke wedstrijd: de Runaway Bride. De deelnemers moeten lopen in hun trouwkledij. “De lopers starten zondag om 14 uur en leggen drie kilometer af in de buurt van mijn winkel in de Tempelstraat”, legt Els uit. “Het is vooral de bedoeling dat bruidjes in hun jurk deelnemen aan de loopwedstrijd. Hun mannen zijn ook welkom, maar die moeten dan ook hun trouwkostuum aantrekken. Zelfs kinderen mogen meedoen, we maken er een familiegebeuren van.” Prijzen zijn er niet te winnen, maar elke deelnemer krijgt een goodiebag. Aan de winkel staat een pop-upbar.

“Met het loopevent wil ik vooral mijn klanten eens in de kijker zetten”, gaat Els verder. “Runaway Bride is mijn manier om mijn dankbaarheid te tonen. Het leek me een leuk idee de bruiden te laten lopen, al is het geen echte wedstrijd. Wie de afstand al wandelend wil afleggen, is ook welkom. Of de bruidjes niet bang zijn dat hun trouwkleed vuil wordt? Dat is net de bedoeling. Normaal halen ze dat kleed nooit meer uit de kast en velen vinden dat wel jammer. Dit is dan ook het ideale moment om dat nog eens te doen.”

Borstkankerpreventie

Els hoopt op 150 deelneemsters. De opbrengst gaat naar Think Pink, de organisatie die zich inzet voor borstkankerpreventie. “Ik kom dagelijks in contact met vrouwen die verhalen vertellen over zichzelf of familieleden die hiermee te maken krijgen. Als je weet dat een op negen vrouwen borstkanker krijgt voor haar 75ste is dat toch even schrikken. Het grootste deel van het inschrijvingsgeld schenken we dan ook aan Think Pink. Ik ga dat bedrag afgeven in december tijdens de Warmste Week van StuBru.”

Runaway Bride start om 14 uur op het Esplanadeplein. De loop eindigt aan Bruidsmode Els Lucienne in de Tempelstraat 27. Lopers kunnen zich ten laatste om 13.30 uur aanmelden. Omkleden kan in een tent op het Esplanadeplein. Meer info op runawaybride.elslucienne.be.