Brouwerij Vermeulen in Ieper vraagt maand geen huurgeld aan cafés Christophe Maertens

02 april 2020

18u14 0 Ieper De brouwerij Vermeulen uit Ieper vraagt voor de maand april geen huurgeld aan hun horecazaken. Daarmee volgen de zaakvoerders het voorbeeld van andere brouwerijen zoals Omer Vander Ghinste.

“We willen nu geen huur vragen, want onze cafébazen hebben het niet bepaald gemakkelijk in deze tijd”, zegt Elaine Thevelin (89) en Charles Vermeulen (92) van de brouwerij. “Het is de eerste keer dat we zoiets doen, maar wat er nu gebeurt is dan ook ongezien.”

Elaine Thevelin en Charles Vermeulen zijn de ouders van modeontwerper Edouard Vermeulen van modehuis Natan, die een paar dagen geleden nog 1.500 zelfgemaakte mondmaskers schonk aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Financieel op tandvlees

De zaakvoerders zeggen liever niet hoeveel zaken ze onder zich hebben, maar het bekende Ieperse café Les Halles in het centrum is er een van. Uitbater Chris Bevernage is blij met de tegemoetkoming. “Alle beetjes helpen”, zegt de uitbater. “Het is inderdaad niet gemakkelijk. We krijgen wel uitstel van RSZ en BTW, wat voor wat ademruimte zorgt, maar uiteindelijk gaan we het toch moeten betalen. Ik schat en hoop dat de situatie tegen eind mei weer normaliseert, maar zeker weten doen we dat niet. Er zijn veel vraagtekens. We weten ook niet hoe alles zich zal hernemen. Wellicht zal alle met mondjesmaat gebeuren. De mensen zullen wellicht ook financieel op hun tandvlees zitten.” Ondertussen knapt Chris het zaaltje op de eerste verdieping van Les Halles wat op. “Verder doe ik administratief werk, maar ook dat kan ik niet eeuwig blijven doen.”