Brouwerij Kazematten blaast traditie Ieperse stadsbrouwerijen nieuw leven in Christophe Maertens

29 november 2019

14u32 0 Ieper Vijf jaar geleden kreeg Ieper met Brouwerij Kazematten na meer dan 35 jaar opnieuw een stadsbrouwerij. Die vond onderdak in de historische kazematten van het Houten Paard, waarmee de link met de Eerste Wereldoorlog een feit was. Het gaat goed met de brouwerij en een verjaardagsfeestje is dan ook op zijn plaats.

De stad Ieper kent een rijke biergeschiedenis. Halfweg de 17de eeuw waren er bijna 30 brouwerijen en stokerijen in de kattenstad. Na de Eerste Wereldoorlog startten slechts 5 brouwerijen terug op. In november 1976 sloot de laatste brouwerij, brouwerij Vermeulen, de deuren. Tot 2014 bleef het stil, maar sinds dat jaar telt Ieper met Brouwerij Kazematten opnieuw een stadsbrouwerij. De bierbrouwerij is een samenwerking tussen de families Depypere van St.Bernardus en Ghequire van Rodenbach. “We vonden een onderkomen in een unieke locatie, namelijk in de kazematten van het Houten Paard aan de Rijselpoort”, zegt Pieter Verdonck van Sint-Bernardus. Dat is dan meteen ook de link met de Eerste Wereldoorlog. Binnenin de brouwerij zijn grote foto’s te zien van hoe de kazematten eruit zagen tijdens de oorlogsjaren.

Satirisch blad

In Kazematten worden vier bieren gemaakt: Saison Tremist, Wipers Times 16, Grotten Santé en Wipers Times 14. “De naam Wipers Times verwijst naar een satirisch blad dat tijdens WO I op deze plaats werd gemaakt door de Britten”, legt zaakvoerster Julie Depypere uit. “We hebben het etiket van dat bier daarop gebaseerd, maar je ziet er ook een mariadistel op, een van de vier kruiden die in het bier zijn verwerkt. Het recept van de Grotten Santé kochten we aan Pierre Celis, de uitvinder van het witbier. De twee recentste bieren zijn de Wipers Times 16, gebrouwen met vlierbloesem en vlierbes, en de Saison Tremist.” Een saison is een bier uit Henegouwen dat werd gemaakt voor de seizoenarbeiders.

De man die het brouwproces in goede banen leidt, is Koen Hugelier uit Heule. Koen is laborant van opleiding en werkte bijna 10 jaar aan de UGent. In 2009 behaalt de Heulenaar zijn diploma zytholoog (bierkenner, nvdr) en begon hij zelf bier te maken. Een paar dagen per week doet hij dat in Ieper en daarnaast heeft hij met Hugel nog zijn eigen brouwbedrijf.

Feestweekend

Op vrijdag 13 is er een concert van Bloedend Hart. “Voor het concert serveren we 2 gerechten”, zegt Pieter. “Die worden verzorgd door het Poperingse cateringbedrijf ‘Wood Meets Food’. De gerechten worden ‘gepaird’ met onze bieren.” Een all-in ticket voor vrijdag kost 25 euro.

Op zaterdag 14 december is er ‘open brouwerij’ en ‘Kazematten Café’ vanaf 10 uur ’s morgens. “We serveren streekproducten gemaakt op basis van Wipers Times 14.” Tussen 15 uur en 17 uur zijn er rondleidingen, iets waar je trouwens niet alleen tijdens het feestweekend aan kan deelnemen. Best reserveren via visit@kazematten.be.

Om 20.45 uur staat een concert van Mirek Coutigny op het programma. De pianist, geboren en getogen in Ieper, creëerde een eigen klankwereld, die gelijkenissen oproept aan Nils Frahm, Ólafur Arnalds en Boards of Canada. Een ticket voor dit concert bedraagt 10 euro. Meer info via http://www.kazematten.be of via https://www.facebook.com/events/951470148538388/

Tijdens het verjaardagsweekend kunnen de bezoekers brouwer Koen aan het werk zien. Nog een tip: verwar de brouwerij niet met de gelijknamige brasserie aan de Menenpoort. Brouwerij Kazematten ligt wat verborgen aan Houten Paard in Ieper.