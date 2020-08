Bromfietsers en fietser gewond bij ongevallen in Ieper LSI

19 augustus 2020

10u13

Bron: LSI 0 Ieper Bij twee ongevallen op enkele honderden meters van elkaar zijn dinsdagnamiddag tussen 16u en 16.30 uur twee bromfietsers en een fietser gewond geraakt.

Het eerste ongeval gebeurde langs de Rozendaalstraat in Ieper. Een bromfietser kwam er in aanrijding met een auto en ging over kop. Het slachtoffer moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden maar verkeerde niet in levensgevaar. Ruim een kwartier later kwam een 48-jarige bromfietser uit Ieper langs de Zwaanhofweg in Ieper in aanrijding met een 70-jarige fietsster uit Ieper. Beiden reden op het fietspad richting Oostkaai maar botsten toch met elkaar. Na de botsing kwamen ze tegen twee voertuigen in de avondfile langs de Zwaanhofweg terecht. Beiden liepen slechts lichte verwondingen op.