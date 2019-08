Britse dj Vaal haakt af voor Highlight Festival Christophe Maertens

30 augustus 2019

07u48 0 Ieper Voor het Ieperse Highlight Festival dat zaterdag 31 augustus plaatsvindt, zijn er nog slechts een paar honderd kaarten beschikbaar. Vaal, de Britse dj en dochter van Sting, haakt in extremis af, maar met dj Nico Morano zorgt de organisatie voor een waardige vervanger.

Langs de Zuiderring in Ieper vindt zaterdag de tweede editie van het Highlight Festival plaats. “Van de 4.500 kaarten zijn er nog slechts een paar honderd te koop”, zegt Lennert Vintevogel van Highligt Festival. De organisatoren lanceren een speciale app voor het festival. “Daarmee kunnen de danceliefhebbers gemakkelijk op hun smartphone zien wie waar te zien zal zijn en wanneer. Er is allerhande info op te vinden.”

Op de affiche stond de Londense dj Vaal, dochter van Sting, maar die annuleerde haar optreden. “Wegens persoonlijke redenen”, zegt Lennert Vintevogel. “We betreuren dit, maar we met Nico Morano hebben we een waardige vervanger kunnen strikken.” De affiche kleurt trouwens vooral Belgisch. Meer info via www.highlightfestival.com.