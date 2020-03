Britse ambassadeur bezoekt kantoren en begraafplaatsen Commonwealth War Graves Commission Christophe Maertens

03 maart 2020

18u33 0 Ieper Martin Shearman, de Britse ambassadeur in België, bracht dinsdag een bezoek aan Ieper om de werking van de Commonwealth War Graves Commission te leren kennen.

“De ambassadeur, die in het gezelschap was van de Britse militaire attaché kapitein Justin Fowler en militair commandant van de provincie West-Vlaanderen fregatkapitein stafbrevethouder Philippe De Cock, bezocht onze kantoren in de Elverdingestraat”, zegt Louise Dujardin, woordvoerder van de CWGC. “Ze werden ontvangen door onze directeur voor centraal West-Europa Geert Bekaert. Met het bezoek wou de ambassadeur de werking van onze diensten beter leren kennen. Directeur Bekaert gaf uitleg over onze verschillende taken.”

Shearman trok ook naar Bedford House, de begraafplaats in de Rijselstraat, en naar een begraafplaats in De Klijte.