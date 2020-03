Brits museum schenkt uniek middeleeuws charter aan Ieper Christophe Maertens

08 maart 2020

10u05 0 Ieper Het Ieperse stadsarchief heeft er een topstuk bij: een unieke oorkonde uit 1407. Het document lag al jaren in de Colchester en Ipswich Musea in Engeland, waar het na een schenking was beland. “Vooral de zegel maakt het heel waardevol, het is een mooie aanwinst voor ons.”

“Het is geweten dat onze stad tijdens WO I volledig werd vernield. Ook het stadsarchief sneuvelde tijdens het oorlogsgeweld”, aldus schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “In die tijd namen Britse en Commonwealth soldaten voorwerpen mee uit de ruïnes. Ondertussen kregen we regelmatig spullen terug, maar het is nu de eerste keer dat een dergelijk archiefstuk uit het Engeland terugkomt.”

De oorkonde uit 1407 zat in het depot van de musea van Colchester en Ipswich en werd door Philip Wise van de musea aan het Ieperse archief overhandigd.

Privéarchief

Het was het in de jaren ‘80 terecht gekomen na een private schenking. “We vermoeden dat het stuk afkomstig is uit het voormalig OCMW-archief, dat naar Frankrijk werd geëvacueerd in 1914 en in de jaren ’20 terug naar Ieper werd gebracht”, aldus de Ieperse stadsarchivaris Rik Opsomer. “Het kan ook uit een privéarchief afkomstig zijn.”

Ieper is zeer blij dat de Engelse musea het charter nu opnieuw aan onze stad schenken. “Het vormt een mooie aanvulling op de collectie aan oorkonden van het Heilige Geestgodshuis die het archief al in zijn bezit heeft. Aan het charter is het Ieperse stadszegel met tegenzegel bevestigd en het is net dat dat het heel waardevol maakt.”

Levenslang vruchtgebruik

In het charter wordt het vruchtgebruik van 2 huizen in de Ieperse Neerstraat beschreven. Zuster Agnes van Herpirgheem schonk de huizen aan het Godshuis van de Heilige Geest. De 3 begijntjes die er wonen, kregen levenslang vruchtgebruik. Daarna gaat het gebruik van de huizen over naar de zusters van de Celle (Zwartzusters), die het huis ernaast al in hun bezit hadden.

“Deze oorkonde is dus eigenlijk een middeleeuws contract dat destijds in 2 delen werd opgesteld: één voor de zusters en één voor het Heilige Geestgodshuis. Eén van die twee delen keert nu naar Ieper terug. Het is onduidelijk over welk deel het hier precies gaat”, aldus de stadsarchivaris. “Het is een heel waardevol stuk, als je dat op een veiling te koop aanbiedt, ga je daar toch tussen de 2.000 à 3.000 euro voor krijgen.”