Brandweer sensibiliseert op wekelijkse markten: “Maak je huis brandveilig” VHS

04 september 2019

18u03 0 Ieper De brandweer trekt vanaf zaterdag 7 september zowel in Ieper, Poperinge, Diksmuide, Veurne als De Panne naar de wekelijkse marktdagen. Als volleerde marktkramers zullen de pompiers er een ietwat ongewoon product aan de man proberen te brengen: dat van brandveiligheid in woningen.

“Er vallen in ons land nog elk jaar dodelijke slachtoffers bij een brand, zowat de helft daarvan ’s nachts”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Nog al te vaak stellen we ook vast dat woningen onvoldoende brandveilig zijn. Het ontbreken van rookmelders is alvast opvallend. Nochtans zijn die vanaf 1 januari 2020 verplicht. Elke verdieping van je huis moet er dan minstens een hebben. Nog beter is om er meer op te hangen.”

De sensibilisering rond het belang van rookmelders wordt deze maand opgevoerd, wanneer de brandpreventie-adviseurs in de Westhoek naar de wekelijkse markten trekken. “Onze mensen zullen ook extra aandacht vestigen op het sluiten van binnendeuren in een woning. Wie alle binnendeuren laat open staan en met brand wordt geconfronteerd, geeft de dodelijke rook carte blanche om zich snel in de woning te verspreiden. Daardoor is er minder tijd om te vluchten en wordt de vluchtweg te snel gevuld met rook.”

De preventie-adviseurs geven straks graag alle info hierover op de markten waar ze naar toe trekken. Op zaterdag 7 september zijn ze te gast op de Tooghedagen in Ieper. Twee dagen later vind je ze op de wekelijkse marktdag in Diksmuide. Poperinge komt op 13 september aan de beurt, een dag later zijn de preventie-adviseurs paraat in De Panne en eindigen doen ze op 18 september in Veurne.