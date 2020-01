Brandweer rukt uit voor oververhitte machine in demoruimte van bedrijf VHS

30 januari 2020

De Ieperse brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Oostkaai. Daar was brand gemeld in het bedrijf Xeikon. Toen de blussers ter plaatse kwamen, merkten ze rook op in een deel van het bedrijf. Die bleek afkomstig uit een lokaaltje in de demonstratieruimte. Een machine was er oververhit geraakt. Het zaakje kon gekoeld worden en de ruimte werd verlucht. Niemand raakte gewond en in het bedrijf hoefde men ook niet over te gaan tot evacuatie.