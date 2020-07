Brandweer redt zestiger uit bezinkput op Ieperse industriezone LSI

08 juli 2020

17u24

Bron: LSI 0 Ieper In de Bargiestraat op de industriezone in Ieper is een 60-jarige man uit Poperinge woensdagnamiddag door de brandweer uit een bezinkput van twee meter diep gehaald. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Rond 15.15 uur liep bij de hulpdiensten de melding binnen dat bij Orian nv een man in een bezinkput met slib was gevallen. Een collega sprong hem achterna in een poging de man te helpen, maar slaagde daar niet in. Hij raakte op eigen kracht weer uit de put, maar om de zestiger uit Poperinge te redden, moest de brandweer ter plaatse komen. Mogelijk was de Poperingenaar eerst onwel geworden voor hij in de put viel.

Orian nv is een spin-off van Petillion, dat onder andere een betoncentrale, een breek- en zeefinstallatie, een tijdelijke opslagplaats voor afgegraven grond en grondreiniging uitbaat.